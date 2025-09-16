Кондрашов: проект "Это Кавказ" выстраивает прочную связь между культурами

Генеральный директор ТАСС выразил отдельную благодарность сотрудникам, которые стояли у истоков создания портала

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Мультимедийный портал "Это Кавказ" становится связующим звеном для культур и регионов. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС, посвященной 10-летию портала "Это Кавказ", выразил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

"Проект "Это Кавказ" - это такой мост между людьми, мост между культурами, между регионами. И, конечно, все это - большая наша любовь к нашему родному российскому Кавказу. <…> И, конечно, мы, глядя на Кавказ последние годы, радуемся. Потому что, конечно, Кавказ - это лакмусовая бумажка всего того, что происходит в стране", - сказал он.

Кондрашов выразил отдельную благодарность сотрудникам ТАСС, которые стояли у истоков создания портала "Это Кавказ". "Отдельное спасибо хочется сказать Борису Кипкееву, который стоял у истоков создания проекта и приложил максимум усилий, чтобы ресурс набирал обороты и совершенствовался. В агентстве ТАСС - это человек, <…> который не дает авторам нашего мультимедийного портала ошибиться. Это настоящий кладезь всех знаний о Кавказе", - подчеркнул генеральный директор агентства.

Отдельную благодарность он выразил директору по стратегии ТАСС, куратору проекта Сергею Кузовникову. "Благодаря Сергею Владимировичу, конечно, портал вышел на совершенно новый уровень. Конечно, отдельное спасибо Асият Гериевой, которая возглавляет этот проект. И всем сотрудникам редакции, которые участвуют в создании этого проекта", - отметил Кондрашов.