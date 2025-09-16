При таком режиме предприятия обязаны сократить выбросы в атмосферу

ОМСК, 16 сентября. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности, при котором промышленные предприятия обязаны снизить выбросы, объявлен в Омской области, где накануне в атмосфере зафиксировали повышенное содержание трех веществ. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минприроды.

"По информации ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", с 19:00 (16:00 мск) 16 сентября до 08:00 (5:00 мск) 17 сентября на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, объявляется период НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

При этом режиме предприятия обязаны сократить выбросы в атмосферу: промышленные - минимум на 15-20%, тепло- и электрогенерирующие - на 5-10%.

15 сентября в Центральном округе Омска было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) диоксида азота, в Советском округе - фенола, диоксида и оксида азота.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам весны 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 78 из 83 мест и входит в десятку отстающих регионов. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы.