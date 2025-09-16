Портал не только рассказывает о происходящих событиях, но и создает их, отметил генеральный директор ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Более 50 тыс. новостных материалов и свыше 4 тыс. статей и фоторепортажей опубликовали на портале "Это Кавказ" с момента его запуска в 2015 году. Охват публикаций в социальных сетях портала превысил 135 млн просмотров, сообщил на пресс-конференции в ТАСС, посвященной 10-летию портала, генеральный директор агентства Андрей Кондрашов.

"Сегодня исполняется 10 лет информационно-познавательному мультимедийному порталу "Это Кавказ". Это крайне полезный ресурс нашего агентства, который реализуется при поддержке Министерства экономического развития. Он рассказывает о российском Кавказе - о людях, об истории и культуре, знакомит с традициями, раскрывает туристический и инвестиционный потенциал региона. <…> Цифры, которые я сейчас назову, лучше тыс. слов говорят о работе редакции за первые 10 лет. На портале опубликовано более 50 тыс. новостей и свыше 4 тыс. статей и фоторепортажей. Мы создали уникальный фотоархив - более 17 тыс. снимков. <…> В социальных сетях охват наших публикаций превысил 135 млн просмотров", - сказал он.

Кондрашов подчеркнул, что портал "Это Кавказ" не только рассказывает о происходящих событиях, но и создает их. По словам генерального директора, за эти годы при поддержке агентства провели и организовали десятки форумов, фотовыставок и фестивалей, пресс-туров и мастер-классов. "Ни один фестиваль на Кавказе не обходится без мультимедийного портала ТАСС. Мы сотрудничаем с самыми надежными партнерами, например, с компанией Кавказ.РФ, представители которой сейчас с нами в зале. Мы уверены, что вместе с единомышленниками сделаем еще много хороших и крайне полезных для региона дел", - отметил генеральный директор агентства.