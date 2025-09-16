Минэкономразвития: ТАСС помог сформировать положительный имидж Северного Кавказа

Все изменения, происходящие на Северном Кавказе, являются результатом совместной работы Минэкономразвития, Кавказ.РФ, субъектов макрорегиона и информационного освещения, отметил министр экономического развития РФ Сергей Назаров

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Работа информационного агентства ТАСС по освещению различных аспектов жизни Северного Кавказа способствует развитию положительного имиджа макрорегиона и раскрывает его инвестиционный и туристический потенциал. Такое мнение высказал заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

"Могу только выразить слова благодарности [за работу по развитию инвестпотенциала Северо-Кавказского федерального округа] <...> Кавказу есть что показать. И это хорошая пища для развития портала [ТАСС "Это Кавказ"], потому что есть что показывать, есть что снимать, есть что доносить до людей. <...> Благодаря этой работе, совместной работе, освещению тех реалий, которые происходят на Кавказе, Кавказ стал интересен", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной развитию туристического и инвестиционного потенциала Северного Кавказа и приуроченной к 10-летию информационно-познавательного мультимедийного портала ТАСС "Это Кавказ".

Он отметил, что все изменения, происходящие на Северном Кавказе, являются результатом совместной работы Минэкономразвития, Кавказ.РФ, субъектов макрорегиона и информационного освещения. "У нас действительно получился такой серьезный бум на Кавказе туристической и инвестиционной активности. У нас с 2021 года фактически на 75% увеличилось количество мест размещения для туристов, у нас есть разные формы поддержки с точки зрения привлечения туда инвесторов", - добавил Назаров.

16 сентября 2025 года информационно-познавательный мультимедийный портал ТАСС "Это Кавказ" отмечает свое десятилетие. За эти годы сотрудники редакции выпустили более 4 тыс. материалов и свыше 50 тыс. новостей на сайте о жизни округа. Около 30 тыс. постов вышло в социальных сетях, а фотоархив насчитывает не меньше 15 тыс. фотографий. Авторы проекта за это время побывали на сотнях фестивалей, посетили множество выставок, говорили о значимых событиях и людях, которые не боятся пробовать новое и делают Кавказ еще лучше.