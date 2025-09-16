Президент отметил влияние СМИ на духовно-нравственные и ценностные ориентиры

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XXIX Форума современной журналистики "Вся Россия - 2025", отметив, что средства массовой информации задают духовно-нравственные и ценностные ориентиры, а также формируют общественное мнение.

"Уже почти три десятилетия ваш форум служит центром притяжения для представителей медиасообщества нашей страны и зарубежных государств, авторитетной площадкой для обсуждения ключевых тенденций развития современной журналистики, обмена передовыми практиками и идеями, укрепления деловых и личных контактов. <...> Подчеркну, именно средства массовой информации во многом задают духовно-нравственные, ценностные ориентиры, формируют общественное мнение. И потому так значима ваша твердая приверженность принципам журналистской этики, оперативность и достоверность в освещении важнейших событий, происходящих в России и мире", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил насыщенную повестку форума и конструктивные дискуссии по широкому спектру отраслевых проблем. Он также выразил уверенность, что мероприятие пройдет на достойном уровне, а выдвинутые участниками предложения будут востребованы.

"Желаю успехов и всего самого доброго", - заключил глава государства.