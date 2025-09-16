Глава города Ханлар Пашабеков пожелал проекту и агентству ТАСС "новых ярких идей и вдохновения"

МАХАЧКАЛА, 16 сентября. /ТАСС/. Видеошоу в честь 10-летия проекта ТАСС "Это Кавказ" запустили на самом большом мультимедийном фонтане страны в Дербенте. Об этом сообщил глава города Ханлар Пашабеков в своем Telegram-канале.

"В Дербенте на мультимедийном фонтане мы запустили специальное шоу в честь 10-летия проекта ТАСС "Это Кавказ". Поздравляю всю команду с юбилеем! За эти годы вы рассказали тысячи историй о Кавказе, его культуре и традициях. Особое спасибо за внимание к Дербенту - о нашей истории, уникальной архитектуре, мероприятиях и проектах вы не раз писали, и для нас это очень важно", - написал Пашабеков.

Он также пожелал проекту "Это Кавказ" и агентству ТАСС "новых ярких идей и вдохновения". "Пусть ваши материалы и дальше помогают открывать Кавказ миру и любить его еще больше", - сказал Пашабеков.