Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к экс-председателю ВС Адыгеи Трахову

Более чем 20 лет пребывания на посту председателя Верховного суда он приобрел и оформил на близких родственников и доверенных недвижимость на сумму свыше 2,5 млрд рублей

ВОЛГОГРАД, 16 сентября. /ТАСС/. Волжский городской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бывшему председателю Верховного суда Адыгеи Аслану Трахову и его сыну Рустему, экс-председателю Прикубанского районного суда Краснодара. Решение о конфискации недвижимости подлежит немедленному исполнению, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Для предотвращения давления на суд в Адыгее и на Кубани дело об обращении в доход государства имущества Аслана Трахова и его сына было передано в Волжский городской суд Волгоградской области.

"Гражданский иск первого заместителя генерального прокурора РФ к Аслану Трахову и его сыну об обращении в доход РФ имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции удовлетворен судом в полном объеме. Решение подлежит немедленному исполнению", - сообщили в пресс-службе.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что Генпрокуратура РФ требует конфисковать в пользу государства сотни коррупционных объектов недвижимости у Трахова. По данным издания, сам Трахов не соблюдал ограничения и запреты, предписанные в связи с занимаемой им должностью, оформляя дорогостоящую недвижимость на близких родственников. В 2019 году Трахов вышел на пенсию, "владельцы" активов начали возвращать их экс-судье. Уменьшив налоговую нагрузку, Трахов обеспечил снижение кадастровой стоимости недвижимости через судебные механизмы. Генпрокуратура подсчитала, что эта схема позволила экс-судье уменьшить кадастровую стоимость активов, площадь которых составила порядка 35 тыс. кв. м и свыше 11 га. Суммарно недвижимость оценивается в 1,3 млрд рублей.

Генпрокуратура посчитала, что за более чем 20 лет пребывания на посту председателя Верховного суда Адыгеи Аслан Трахов приобрел и оформил на близких родственников и доверенных недвижимость на сумму свыше 2,5 млрд рублей.