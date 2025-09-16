В каждой серии события происходят в разных городах

ПЯТИГОРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Информационно-аналитический портал "Кавказ сегодня" при поддержке АНО "Институт развития интернета" опубликовал веб-сериал "Города трех религий". Об этом сообщили в Telegram-канале аппарата полпреда президента РФ в СКФО.

"Вышел веб-сериал "Города трех религий" - проект о том, как представители ислама, иудаизма и христианства веками живут бок о бок в трех российских городах - Дербенте, Евпатории и Пятигорске. Здесь в одном пространстве переплетаются разные культуры и традиции, создавая атмосферу уважения, доверия и дружбы", - отмечается в Telegram-канале.

"Первая переносит в Дербент - один из древнейших городов России, где вместе со студентом Абульфезом Бабаевым можно встретить мусульманский праздник Ураза-байрам и увидеть, как здесь чтут вековые традиции межконфессиональной дружбы. Во второй серии зрители оказываются в Евпатории, где героиня Жанна Салита приглашает пройти по маршруту "Малый Иерусалим" и встретить Песах - один из древнейших праздников иудаизма. Третья серия рассказывает о Пятигорске: молодой преподаватель Мария Таланова встречает со студентами православную Пасху, показывая, как важно уважать и понимать обычаи друг друга", - добавили в полпредстве.