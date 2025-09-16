За час на работу платформы пожаловались 1,7 тыс. игроков

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Сбой в работе игровой онлайн-платформы Roblox наблюдается в нескольких регионах РФ. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса на 23:45 мск, за последний час на работу платформы пожаловались 1,7 тыс. россиян. Общий сбой отметили 41% пользователей, сбой мобильного приложения - 28%, сбой сайта - 26%, сбой личного кабинета - 3%, сбой сервиса - менее 1%.

Жалобы поступают из Ненецкого автономного округа и Мурманской области (4% пользователей), Орловской и Белгородской областей, а также Коми (3%).