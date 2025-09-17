Научный руководитель Гидрометцентра России отметил, что в Архангельской, Мурманской областях и Ненецком автономном округе температура превысит климатические характеристики на 5-7 градусов

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Температура, превышающая климатические характеристики более чем на пять градусов, прогнозируется в Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах на этой неделе. При этом значения выше нормы отмечаются по всей стране, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С 17 по 19 сентября в Архангельской, Мурманской областях и Ненецком автономном округе температура будет выше нормы на 5-7 градусов, с максимальными значениями до 20 градусов. Но наиболее выделяются Псковская, Калининградская области и юг Коми, тут температура составит от 20 до 24 градусов. В связи с этим до конца недели в Северо-Западном федеральном округе прогнозируется максимальная площадь с V классом пожарной опасности. Все-таки для конца второй декады сентября - это редкость большая", - сказал он.

Вильфанд рассказал, что на севере Урала, в Ямало-Ненецком автономном округе до конца этой недели температура будет на 7-9 градусов выше нормы, со значениями 17-19 градусов. В Ханты-Мансийском автономном округе и Тюменской области максимальный показатель достигнет 20-21 градуса, что на 5-6 градусов выше нормы.

На севере Сибири, в Эвенкийском районе Красноярского края, температура в ближайшее время составит 15-18 градусов, что на 6-7 градусов выше нормы. На юге округа, в Томской, Омской, Кемеровской областях, а также на юге Красноярского края температура будет на 6-7 градусов выше нормы - до 20-23 градусов.

"Очень тепло будет в Магадане в ближайшие дни - на 7 градусов температура превысит климатические характеристики. Тепло и на севере Якутии - на 8-9 единиц выше нормы, и максимальная температура составит 16-17 градусов. <…> Если смотреть в целом, то подавляющая часть страны занята положительными аномалиями температуры", - подвел итог Вильфанд.