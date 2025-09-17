По словам народного артиста и члена жюри конкурса, "Интервидение" может стать главным мировым культурным форумом

ТАШКЕНТ, 17 сентября. /ТАСС/. Народный артист Узбекистана, член жюри "Интервидения" Мансур Ташматов заявил ТАСС, что песенный конкурс - это серьезный и большой проект, который может стать самым главным мировым культурным форумом.

"Это очень серьезный, я считаю, вообще такой большой проект, большой форум. И я, конечно, его воспринимаю очень серьезно, и это, конечно, прежде всего фестиваль, это как бы сближение народов, наций и сближение культур. И, конечно, фольклорное начало. Оно будет присутствовать. Это, конечно, придает такую яркую краску, такой колор, который, наверное, будет отличать конкурс от всех других конкурсов и мировых форумов, которые проходят, - сказал Ташматов. - И то, что такие государства с огромным населением, как Китай, Индия, Бразилия, Россия [примут участие в "Интервидении"]. То есть это такой, получается, мегафестиваль, мегаконкурс, и я очень рад этому, конечно. Просто мы еще не понимаем, как бы не видели еще, не соприкоснулись, мы еще не понимаем значимость этого конкурса, этого форума. Я думаю, что если он будет традиционным, это будет просто самый главный мировой культурный форум вообще во всем мире и за всю историю".

Как отметил член жюри, ему очень близка концепция "Интервидения", при этом он вспомнил, как транслировали этот конкурс по советскому телевидению. "Это было очень грандиозно, я так представляю, что это должен быть очень большой, грандиозный такой масштабный проект. И, конечно, это меня очень сильно разволновало, - поделился своими впечатлениями Ташматов, когда узнал, что вошел в состав жюри. - Потому что я сам в прошлом участник многих международных конкурсов, как "Золотой Орфей","Братиславская лира" и так далее. И, конечно, для меня вот этот форум - это очень большая ответственность, тем более, что я буду в жюри".

По мнению народного артиста, ответственность заключается в том, чтобы владеть как минимум тремя, четырьмя языками, поскольку участники будут исполнять свои песни на разных языках: "На самом деле хорошо бы знать языки и культуру тех стран, которые будут представлять [певцы на конкурсе]". В то же время Ташматов поделился, что сам знает несколько языков. "Как ни странно, болгарский, грузинский, абсолютно просто. Значит, фарси, французский, английский, русский, узбекский, турецкий, - сказал он. - У меня есть друзья болгары, есть друзья грузины. Я, видимо, вот просто слышу, и у меня как бы это получается. Будем считать, что это меня Бог одарил такими способностями".

В завершение он рассказал, чего ожидает как член жюри от исполнителей во время их выступлений на "Интервидении". "Мне хотелось бы услышать, если это фольклорное или национальное такое, хочется услышать очень хорошо и грамотно, по-современному аранжированные произведения. Вот просто современный подход, даже если это произведение является классическим и вот старинным", - подытожил Ташматов.

Народный артист Узбекистана, заслуженный артист Узбекской ССР, лауреат международных конкурсов, певец и композитор Мансур Ташматов будет представлять свою страну в Международном профессиональном жюри конкурса "Интервидение". Родившись в семье известного композитора, народного артиста Узбекистана Ганиджана Ташматова, он вдохновился деятельностью отца и всю жизнь посвятил творчеству и развитию эстрады в республике. В 1978 году Ташматов стал лауреатом сразу двух престижных конкурсов: Всесоюзного телеконкурса "С песней по жизни…" и Международного конкурса "Золотой Орфей", на котором артист представлял СССР и занял третье место. В разные годы он выступал организатором и участником таких коллективов, как "САДО", "САНГЗАР", "ФАЙЗ", "РАДУГА", был солистом эстрадно-симфонического оркестра Гостелерадио. Музыкант побывал с гастролями в Монголии, Болгарии, во многих городах России и СНГ. В 2020 году он стал лауреатом Межгосударственной премии СНГ "Звезды Содружества".