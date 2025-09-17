Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов также требует ввести запрет на переоформление работников на менее оплачиваемые должности

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов призвал Минздрав РФ ввести мораторий на сокращение медработников и их зарплат.

"Я призываю Минздрав рекомендовать органам здравоохранения субъектов РФ ввести мораторий на сокращение штатов и прямой запрет на сокращение выплат работникам, а также на переоформление работников на менее оплачиваемые должности", - сказал Миронов ТАСС.

Он отметил, что в некоторых медицинских учреждениях распространяется практика экономии бюджетных средства за счет работников, что приводит к оттоку кадров и снижению доступности медпомощи населению.

"Допускаю, что могут быть исключения, но каждый подобный случай должен быть рассмотрен в отдельности и согласован на как можно более высоком уровне", - добавил депутат.