Время ожидания варьируется до трех часов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 сентября. /ТАСС/. Задержка восьми рейсов на прилет и вылет произошла в аэропорту Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа, следует из онлайн-табло авиагавани.

По данным онлайн-табло, в настоящее время задерживается отправка самолетов в Пермь, Новосибирск, Санкт-Петербург и Нягань, а также прибытие из Махачкалы, Бугульмы, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

"Вылет самолета в Новосибирск задерживается из-за подготовки воздушного судна, самолет из Махачкалы ушел на запасной аэродром города Сургута по метеоусловиям в Нижневартовске (туман)", - уточнили ТАСС в справочной аэропорта.

Время задержки рейсов колеблется до порядка трех часов. Как сообщается на онлайн-табло воздушной гавани, вылет самолетов задерживается из-за их позднего прибытия в аэропорт Нижневартовска.