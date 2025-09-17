В мидиях, выловленных в акватории Камчатки, нашли токсины

Их концентрация представляет опасность для здоровья, сообщил министр по ЧС в Камчатском крае Сергей Лебедев

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 сентября. /ТАСС/. Специалисты обнаружили в мидиях, выловленных в водах Авачинской губы, токсины, накопленные из микроводорослей, которые цвели летом. Ученые призывают временно не употреблять морепродукты, выловленные там, сообщил на своей странице в "ВКонтакте" министр по ЧС в Камчатском крае Сергей Лебедев.

"Ученые рекомендуют временно воздержаться от употребления морепродуктов, выловленных в Авачинской губе. Исследования проб мидий показали наличие токсинов, накопленных из микроводорослей, которые интенсивно цвели в начале августа. Концентрация этих токсинов представляет опасность для здоровья", - написал он.

Лебедев подчеркнул, что специалисты продолжат всесторонний мониторинг.

В середине июля Лебедев сообщал, что в Авачинской губе начали цвести токсичные красные микроводоросли и призывал население не купаться и не употреблять в пищу выловленные там морепродукты.

Наиболее сильные "красные приливы" на Камчатке были зарегистрированы в 2020 году. Тогда была зафиксирована массовая гибель гидробионтов, серферы получили ожоги глаз после купания в акваториях.