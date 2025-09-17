Депутат Горячева призвала проверить региональные меры по ограничению абортов

Парламентарий отметила, что речь идет о случаях, когда промедление или отказ от прерывания беременности угрожают жизни и здоровью женщины

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Депутат фракции "Новые люди" Ксения Горячева направила письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой разъяснить допустимость ряда региональных мер по борьбе с абортами. Документ есть в распоряжении ТАСС.

По словам Горячевой, в ее адрес поступают многочисленные обращения граждан в связи с региональными мерами по предотвращению искусственного прерывания беременности на ранних сроках, в том числе в ситуации, когда аборты необходимы по медицинским показаниям.

"В целях информирования граждан прошу Вас, уважаемый Михаил Альбертович, дать разъяснения по вопросу допустимости использования мер по предотвращению или затягиванию процесса искусственного прерывания беременности в отношении женщин, которым это жизненно необходимо по медицинским показаниям", - указано в тексте письма.

Парламентарий отметила, что речь идет о случаях, когда промедление или отказ от аборта угрожают жизни и здоровью женщины. "Это не вопрос профилактики и личных убеждений, страхов. Женщина должна иметь гарантированный доступ к медицинской помощи по показаниям. Это вопрос здравого смысла, профессиональной ответственности врачей и доверия всей системе здравоохранения", - пояснила Горячева ТАСС.