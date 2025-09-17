На Курильских островах предложили создать национальный парк

Это позволит сохранить хрупкие экосистемы и развивать экологический и агротуризм

НОВОСИБИРСК, 17 сентября. /ТАСС/. Ученые, участвовавшие в экспедиции Русского географического общества (РГО), предложили создать национальный парк на курильском острове Парамушир для охраны уникальной природы. По итогам экспедиции, проходившей с июля по август, эксперты обнаружила более 2 тыс. видов редких растений, включая краснокнижные, сообщил ТАСС заместитель научного руководителя экспедиции, старший научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Антон Нуждаев.

"Основной рекомендацией <...> является предложение о создании на острове особо охраняемой природной территории в форме национального парка, что позволит сохранить хрупкие экосистемы и одновременно развивать экологический и агротуризм с минимальным воздействием на природу. <...> Собранные обширные гербарные коллекции, более 2 000 образцов. <...> Полученные сведения о редких и охраняемых видах важны при работе над очередными изданиями Красной книги РФ и Красной книги Сахалинской области.", - сказал он.

На островах в этом году работало более 10 научных групп. Были обнаружены два новых для Сахалина вида лишайников - цетрария камчатская и гидропунктария Маура, а также один вид (кладония стигийская), который впервые найден на Парамушире. Ученые зарегистрировали на острове девять видов наземных млекопитающих - от бурых медведей и лисиц до редких эндемичных парамуширских бурозубок - мелких хищников, похожих на мышей. Самым необычным открытием стала большая популяция бурозубок. В прибрежных водах отмечены шесть видов морских млекопитающих, включая краснокнижного калана, косаток, горбатых китов и белокрылую морскую свинью. За время экспедиции было совершено 40 погружений на глубину до 25 м для изучения морских беспозвоночных.

По оценке ученых, Курильские острова остаются малоизученными, несмотря на годы исследований, они отмечают необходимость продолжения экспедиций и расширения работ в неисследованных частях архипелага. Полученные результаты ученые планируют опубликовать в научных журналах и представить на профильных конференциях.

Русское географическое общество, созданное в 1845 году, представлено в 89 регионах России. Задача организации - популяризация географии, сохранение исторического и культурного наследия России.