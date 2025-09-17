Чемпионат мира является значимым событием для продвижения русского языка и культуры за рубежом, отметили в пресс-службе подведомственного Министерству науки и высшего образования РФ "Интеробразования"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Организаторы Чемпионата мира по русскому языку для иностранцев - 2025 анонсировали этапы соревнований и напоминают о продлении регистрации до 15 октября. Это решение позволит большему числу участников из разных стран завершить подготовку и подать заявки, сообщили ТАСС в пресс-службе подведомственного Министерству науки и высшего образования РФ "Интеробразования".

Чемпионат мира по русскому языку - 2025 является значимым событием в сфере продвижения русского языка и культуры за рубежом. Проект направлен на развитие интереса к русскому языку среди иностранных граждан и укрепление межкультурного взаимодействия. Чемпионат реализуется ФГБУ "Интеробразование" при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

"Обновленный календарь чемпионата включает следующие этапы: до 15 октября продолжается регистрация на чемпионат; 26 сентября - 10 октября 2025 года пройдут мастер-классы для тренеров команд, где будет сформировано общее представление об организации и проведении чемпионата; 20-23 октября 2025 года состоится отборочный этап: индивидуальные онлайн-задания на аудирование и письмо", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что 30 октября 2025 года пройдет жеребьевка, по итогам которой команды будут распределены по группам для дебатов. С 31 октября по 28 ноября состоится онлайн-часть чемпионата: от 1/16 финала до полуфинала. Участники проведут дебаты, логические задания, языковые квесты и дискуссии, где оцениваются речь, мышление и умение работать в команде. 15-16 декабря 2025 года - офлайн финал в Москве, который объединит десять сильнейших команд в дискуссионных играх, а 17 декабря в Москве состоится суперфинал.

В пресс-службе "Интеробразования" напомнили, что принять участие в чемпионате могут иностранные граждане в возрасте от 16 до 22 лет с уровнем владения русским языком не ниже А2. Команда формируется из пяти участников. Каждую команду сопровождает наставник - им может стать гражданин любой страны (в том числе РФ) старше 21 года. Для наставников предусмотрены мастер-классы онлайн по структуре этапов и методике преподавания русского языка.

"Решение о продлении регистрации и корректировке сроков проведения этапов связано с высоким интересом молодежи к чемпионату во многих странах. Мы видим, что в ряде случаев формирование команд и согласование с наставниками требует больше времени, и дополнительный срок позволит спокойно завершить этот процесс. Для нас принципиально важно, чтобы каждый желающий имел возможность принять участие в проекте и проявить себя", - приводятся в сообщении слова генерального директора ФГБУ "Интеробразование" Дмитрия Семенова.