С начала весны в регионе зафиксировали более 610 лесных пожаров

УЛАН-УДЭ, 17 сентября. /ТАСС/. Особый противопожарный режим в Бурятии перестанет действовать с 19 сентября, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

"Распоряжением правительства Бурятии с 19 сентября будет снят особый противопожарный режим. Доступ в лес откроется без ограничений для жителей и гостей республики", - сообщили в пресс-службе.

Первые природные пожары в регионе в этом году были зарегистрированы в марте. За прошедшее время произошло более 610 лесных пожаров на общей площади 956,5 тыс. га. Причиной возникновения почти половины возгораний стали грозы, более 240 очагов разгорелись по вине человека.

"Важно, что общая площадь указана с учетом сгоревшей травы, то есть не на всей территории, пройденной огнем, было повреждение лесных насаждений. Ущерб лесному фонду будет установлен после подведения итогов", - пояснили в РАЛХ.

В пожароопасный сезон 2024 года в Бурятии было зарегистрировано 640 лесных пожаров площадью около 400 тыс. га. За аналогичный период 2023 года - 259 пожаров на 29 тыс. га. В этом году в республике сложились аномальные погодные условия, засуха. Как сообщал глава Бурятии Алексей Цыденов, к тушению возгораний привлекались все республиканские ресурсы, помогали специалисты из других регионов, обеспечивалась поддержка Рослесхоза, Минприроды РФ. Средства федерального бюджета направлялись на авиалесомониторинг, тушение, зарплату тем, кто боролся с огнем.