Сервировать отдельные столы для школьников, которые питаются бесплатно, недопустимо, заявил руководитель Бюро расследований Народного фронта и участник оперативного штаба Минпросвещения РФ по организации горячего питания

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Практика сервировки отдельных столов для школьников, получающих бесплатное питание, недопустима, как правило, такие нарушения быстро устраняются. Об этом сообщил ТАСС руководитель Бюро расследований Народного фронта, участник оперативного штаба Минпросвещения РФ по организации горячего питания Валерий Алексеев.

"Это абсолютно порочная практика, на это необходимо сразу реагировать", - заявил Алексеев, комментируя случаи, когда питание для льготных категорий учащихся сервировали на отдельных столах в школьных столовых.

"Бывают такие случаи, такие обращения приходят. Мы реагируем и, как правило, очень быстро все приходит в норму", - добавил представитель Народного фронта.

По словам эксперта, выделение льготников в отдельную группу в школьных столовых может повлиять на ребенка и его отношения со сверстниками, создать вокруг детей из льготных категорий ненужные обсуждения.

"Одна из целей тотального бесплатного питания в 1-4 классах как раз состоит в том, чтобы нивелировать разницу между льготниками и нельготниками, и, соответственно, снизить уровень стигматизации между детьми. Школьная тарелка не должна никого рассорить", - подчеркнул представитель Народного фронта.