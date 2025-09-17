Помощник президента России назвал республику уникальным местом, которое объединяет несколько государств

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 17 сентября. /ТАСС/. Свидетельства происхождения тюркских народов на Алтае с последующим расселением по всей территории Евразии имеют в том числе политическое значение. Такое мнение в ходе II Международной научно-практической конференции "Алтай - прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации" журналистам высказал помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Алтай - уникальное место, потому что это район, который объединяет несколько государств. И здесь представители - наши друзья из Казахстана, Киргизии, России - это все алтайские государства, и неопровержимые научные доказательства происхождения в этом районе тюркских народов с последующим их расселением по всем просторам Евразии являются предметом особого научного изучения, и сегодня имеют не только научное, но и социальное, и может быть даже политическое значение", - сказал он.

II Международная научно-практическая конференция "Алтай - прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации" проходит в Манжероке Республики Алтай. В рамках мероприятия состоится серия научных обсуждений истории тюркских народов, одной из тем станет вопрос о совместных действиях по изучению и сохранению общего культурно-исторического пространства.

Организаторами конференции выступили Российское военно-историческое общество, институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай.