Это гораздо лучше, чем какие-то "придумки новомодных коучей", отметил помощник президента РФ

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 17 сентября. /ТАСС/. Помощник президента РФ Владимир Мединский рекомендовал молодежи прочитать повесть Александра Бека "Волоколамское шоссе".

"Герои этой книги трех национальностей - русские, казахи и киргизы. И люди этих трех национальностей вместе в этой книге плечом к плечу защищают нашу общую Родину. Книга не просто про историю или войну. Это вообще каждый молодой человек должен прочитать, потому что это лучшая книжка по управлению персоналом и мотивационному менеджменту, говоря современным языком. Гораздо лучше, чем какие-то придумки новомодных коучей", - сказал Мединский журналистам в ходе II Международной научно-практической конференции "Алтай - прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации".

"Волоколамское шоссе" - повесть Александра Бека, одно из центральных произведений в творчестве писателя. Написана в 1942-1944 годах. Впервые напечатана в 1943 году под названием "Панфиловцы на первом рубеже" в журнале "Знамя". В произведении рассказывается о подвиге советских солдат, которые сражались с нацистскими захватчиками под Москвой на Волоколамском направлении.

II Международная научно-практическая конференция "Алтай - прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации" проходит в Манжероке Республики Алтай. В рамках мероприятия состоится серия научных обсуждений истории тюркских народов, одной из тем станет вопрос о совместных действиях по изучению и сохранению общего культурно-исторического пространства.

Организаторами конференции выступили Российское военно-историческое общество, институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай.