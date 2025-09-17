Имитаторы запрещенных веществ, которые используются для подготовки служебных животных, вызывают у некоторых из них трудности в реальной работе

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект, предусматривающий возможность правоохранительных органов использовать наркотические средства и психотропные вещества для дрессировки служебных собак, которые специализируются на их обнаружении. Это следует из заключения комитета, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Комитет Государственной думы по охране здоровья считает законопроект актуальным, реализация его положений повысит результативность поиска и выявления служебными собаками наркотических средств и психотропных веществ, что направлено на противодействие их незаконному обороту и медицинскому потреблению", - отмечается в заключении.

Документ в палату парламента в августе внесло правительство РФ. Новой статьей предлагается дополнить закон "О наркотических средствах и психотропных веществах". Изменения предусматривают, что таможенники, органы ФСБ, МВД и уголовно-исполнительной системы получат возможность без лицензии хранить, перевозить и использовать психотропные и наркотические вещества для дрессировки собак-ищеек. Порядок использования наркотиков в этих целях будет установлен нормативными правовыми актами ФСБ, ФТС, ФССП и ФСИН по согласованию с МВД.

Как объяснили авторы инициативы, для подготовки служебных собак используются имитаторы наркотиков, что вызывает у некоторых животных трудности при обнаружении реальных запрещенных веществ. "В целях повышения эффективности применения служебных собак в раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков целесообразно использовать натуральные наркотики для дрессировки и тренировки служебных собак", - указали в кабмине.