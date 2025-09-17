МЕЛИТОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Инспекторам МАГАТЭ будет предоставлена возможность посетить место обстрела территории Запорожской АЭС, если позволит обстановка. Об этом заявила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Ранее МАГАТЭ в своем заявлении сообщило, что находящиеся на ЗАЭС эксперты агентства надеются получить разрешение на посещение места обстрела.
"Инспекторам МАГАТЭ будет предоставлена возможность посетить место обстрела территории ЗАЭС в районе топливных складов, если позволит обстановка с безопасностью", - сказала Яшина.