Это получится сделать, если позволит обстановка с безопасностью, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Инспекторам МАГАТЭ будет предоставлена возможность посетить место обстрела территории Запорожской АЭС, если позволит обстановка. Об этом заявила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Ранее МАГАТЭ в своем заявлении сообщило, что находящиеся на ЗАЭС эксперты агентства надеются получить разрешение на посещение места обстрела.

"Инспекторам МАГАТЭ будет предоставлена возможность посетить место обстрела территории ЗАЭС в районе топливных складов, если позволит обстановка с безопасностью", - сказала Яшина.