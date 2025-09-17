Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил врачей за работу

БЕЛГОРОД, 17 сентября. /ТАСС/. Медики Белгородской области спасли жизни 175 мирным жителям, которые были ранены в ходе атак Вооруженных сил Украины за месяц. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В сложной оперативной обстановке наши медики только за последний месяц выезжали на ликвидацию последствий атак со стороны Вооруженных сил Украины и оказание помощи раненым в 142 случаях, оказали помощь 175 мирным жителям - спасли их жизни", - написал глава региона.

Губернатор поблагодарил медиков региона от лица всех жителей Белгородской области, отметив, что каждый день врачи рискуют своими жизнями, помогая пострадавшим. "От лица всех жителей Белгородской области, всего приграничья хотел высказать огромные слова благодарности нашим медикам, которые действительно ежедневно, зачастую рискуя собственной жизнью, помогают тем, кто попал в беду", - добавил Гладков.