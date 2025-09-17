"Уральские авиалинии" 18 сентября выполнят первый рейс из Москвы в Краснодар

С 20 сентября начнутся перелеты из Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Первый рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" в Краснодар будет выполнен 18 сентября из московского аэропорта "Домодедово", с 20 сентября начнутся рейсы из Екатеринбурга. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

О возобновлении работы аэропорта Краснодара стало известно 11 сентября, 17 сентября первый рейс в город совершит "Аэрофлот".

"Авиакомпания возобновляет прямые перелеты в Краснодар из Москвы и Екатеринбурга. <…> Первый рейс из Москвы (Домодедово) в столицу Кубани вылетит уже завтра, 18 сентября, а из Екатеринбурга - 20 сентября", - говорится в сообщении.

Краснодарский аэропорт с конца февраля 2022 года не обслуживал самолеты по соображениям безопасности. На протяжении всего периода временных ограничений воздушная гавань поддерживала высокую степень готовности для возобновления работы, отметили в Минтрансе. Также в аэропорту укомплектован штат сотрудников.