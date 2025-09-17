Площадки проекта "Лето в Москве" выбрали для регистрации брака свыше 110 пар

Для комфорта молодоженов и их гостей на некоторых площадках специально огораживали зону для проведения церемоний бракосочетания

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Площадки масштабного городского проекта "Лето в Москве" выбрали 114 пар для регистрации брака. Эти локации впервые были доступны для проведения официальных церемоний бракосочетания, сообщила пресс-служба управления ЗАГС Москвы.

"В этом теплом свадебном сезоне город сделал московским молодоженам уникальный подарок - возможность провести официальную регистрацию брака на площадках проекта "Лето в Москве". Для пар было доступно пять локаций, наибольшее количество церемоний бракосочетания прошло на Тверской площади. Всего 114 пар зарегистрировали брак на центральных площадях и бульварах столицы под открытым небом", - приводятся в сообщении слова начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой.

Церемонии бракосочетания на площадках проекта "Лето в Москве" проходили со среды по субботу. Первые свадьбы прошли на Манежной площади в красивую дату - 25 июня. Все лето для столичных молодоженов были доступны пять площадок: Манежная, Болотная и Тверская площади, а также Тверской и Страстной бульвары. Накануне Дня города свадебный сезон на площадках проекта закрыли событийные торжественные церемонии бракосочетания на новой театральной площадке на воде на Патриарших прудах в рамках спецпроекта "Театральный бульвар. Послесловие".

Для комфорта молодоженов и их гостей на некоторых площадках специально огораживали зону для проведения церемоний бракосочетания, например, на Болотной и Манежной площадях, а на Тверской площади церемонии проходили до открытия локации для посетителей. Также сотрудники столичных ЗАГСов были готовы и к плохим погодным условиям: все локации были оборудованы навесами, а в случае дождливой погоды молодоженам и их гостям предлагали зонты.

Церемонии бракосочетания на Манежной площади проходили на фоне Красной площади в окружении тропических лесов, цветущих лугов, пруда и водопада, на Болотной площади - в павильоне, похожем на оранжерею, с живыми цветочными композициями снаружи фасада и водопадом внутри. На Тверском бульваре новые семьи создавали в ротондах, украшенных зеленью, а на Тверской площади - среди конструкций в стиле оранжерей зимнего сада, окруженных цветниками и декоративными клумбами с большим количеством живых растений. На Страстном бульваре церемонии проходили на площадке, которая демонстрирует искусство в городской среде: лавки, клумбы и фонари расписаны вручную в уникальной стилистике, добавили в пресс-службе.