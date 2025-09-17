Кирилл Дмитриев запустил канал в Max

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций собирается делиться с подписчиками новостями, мнениями и идеями о развитии экономики, инвестиций, международного сотрудничества и технологий

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев запустил канал в мессенджере Max.

"Приветствую в моем канале в мессенджере Max. Здесь я буду делиться ключевыми новостями, мнениями и идеями о развитии экономики, инвестиций, международного сотрудничества и технологий. Буду рассказывать о строительстве инвестиционных и экономических мостов со многими странами. Каждый такой проект - это шаг в будущее. Также продолжу развивать тему позитивного предпринимательства, чтобы студенты различных специальностей могли узнавать об основах предпринимательства, инвестиций и управления. Буду держать вас в курсе ключевых событий", - написал он в своем приветственном сообщении.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом реализации совместно с иностранными партнерами более 100 проектов общим объемом свыше 2,3 трлн рублей.