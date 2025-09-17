По словам Гарри Минха, "выхолащивается сама суть многих международных институтов", своей реакцией на реальность они показывают двойные стандарты

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания показывает зрелость российского общества. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх.

"Мы стали смотреть более объективно и более точно понимать, что мы и сами с усами. И все, о чем мы сегодня говорили и обсуждали, это очень важно, это показывает зрелость и нас с вами, и российского общества. Так что большое вам спасибо за единодушную поддержку законопроекта, внесенного президентом", - сказал Минх на пленарном заседании.

По его словам, "выхолащивается сама суть многих международных институтов", своей реакцией на реальность они показывают двойные стандарты. В том числе "не очень объективно" действуют отдельные институты ООН, отметил полпред президента.

Госдума на пленарном заседании денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, а также два протокола к ней. Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, работу России в Европейском комитете по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания "блокирует сам Совет Европы, с декабря 2023 года не позволяя избрать нового члена комитета от РФ". "Обращения по вопросу обеспечения представительства России игнорируются, несмотря на предусмотренный Европейской конвенцией принцип сотрудничества", - подчеркивал Володин.