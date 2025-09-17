Мэр столицы отметил, что подход включает обновление детских и спортивных площадок, установку опор освещения, ремонт проездов и тротуаров, обустройство зон тихого отдыха

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Основные работы по благоустройству дворовых территорий, запланированные в Москве на этот год, выполнены. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"В программу вошли около 2,4 тыс. придомовых пространств во всех округах столицы. Комплексный подход включает обновление детских и спортивных площадок, установку современных опор освещения, ремонт проездов и тротуаров, обустройство зон тихого отдыха", - написал мэр.

Он добавил, что в этом году в Дорогомилове появились новые игровые комплексы у нескольких домов по Кутузовскому проспекту и у дома №16 по Большой Дорогомиловской улице. Во дворе дома №39 на Кастанаевской улице в Фили-Давыдкове установили площадку в стиле панда-парка.

Также в Ясеневе завершился масштабный проект комплексного благоустройства на Ясногорской улице. Там создали современный спортивный кластер и детские площадки, в том числе необычную игровую зону в виде дирижабля. В Дмитровском районе на улице Ангарской благоустроили территорию для десяти домов: детские и спортивные комплексы, зоны отдыха с качелями и тренажеры. В Западном Дегунине создали условия для занятий спортом и детских игр для жителей двенадцати домов.

"Всего в этом году для реализации проектов комплексного благоустройства закупили около 57 тыс. малых архитектурных форм: детского, спортивного оборудования и уличной мебели. Контракты жизненного цикла обеспечат их обслуживание в течение семи лет", - заверил Собянин.