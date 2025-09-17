Мемориал был открыт в поселке Новотерский более 60 лет назад

СТАВРОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Церемония зажжения Огня памяти на воинском мемориале прошла в поселке Новотерский на Ставрополье. На мемориале захоронены 47 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщил в Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров.

"На Ставрополье зажгли новый Огонь памяти. Он появился в поселке Новотерский Минераловодского округа на братской могиле советских воинов. Здесь покоятся 47 героев, отдавших жизнь за освобождение родной земли в годы Великой Отечественной войны. Это особое место для жителей округа, и на церемонию пришло много людей", - написал он.

Мемориал был открыт в поселке более 60 лет назад. Огонь на братской могиле воинов зажжен в рамках всероссийского акции "Храним огонь Победы". Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Газпром газораспределение Ставрополь", для газификации мемориала был проложен газопровод протяженностью более 120 метров.

"Это десятый мемориал в регионе, газифицированный в год 80-летия Победы. Мы продолжим эту работу, чтобы сохранить Огонь Победы для будущих поколений", - цитирует пресс-служба гендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь", ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Олега Маслина.