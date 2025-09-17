Впервые на мероприятие приедут мастера из Новосибирска

ПЯТИГОРСК, 17 сентября. /ТАСС/. Ремесленники из 25 регионов станут участниками VI Всероссийского фестиваля народных художественных промыслов "Заповедный сувенир", который пройдет в Кисловодске с 18 по 24 сентября. Впервые на фестиваль приедут мастера из Новосибирска, об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил президент Московской дирекции фестивально-концертных проектов авторской песни "Стольный Град" Михаил Грушин.

"В этом году более 25 субъектов приедут, в том числе большие делегации из Крыма, Карелии, активно будет представлена Донецкая Народная Республика, они в прошлом году попробовали свои силы, провели работу над ошибками и сказали, что в этом году смогут нас чем-то удивить. Из дальних регионов едет Новосибирск впервые к нам. Также есть активные участники - промыслы, которые поддерживаются из федерального бюджета - это Елецкие кружева, Кубачи из Дагестана, оренбургский пуховый платок, Мстера Владимирской области, и из города Урюпинска будут уникальные изделия из козьего пуха", - сообщил Грушин.

По его словам, в фестивале примут участие более 90 ремесленников. "География - от Калининграда до Новосибирска, также будет Узбекистан. Мы хотим в рамках деловой программы 19 сентября провести день особо охраняемых природных территорий, представить возможность Национального парка "Кисловодский". Остальные особо охраняемые территории представлены онлайн", - добавил спикер.

Он также отметил, что в рамках фестиваля пройдет конкурс с несколькими номинациями. "Будет оцениваться экологичность продукта, уникальность, возможность его тиражирования, доступность и творческий подход. У нас добавилась одна номинация - это ювелирное искусство. Также пройдут традиционные номинации: художественный текстиль, художественная керамика, изделия из дерева, металла, камня, рога, лаковая миниатюрная живопись и использование традиций народного костюма в производстве современной дизайнерской одежды. В год 80-летия Победы мы также добавили новую номинацию - это использование темы 80-летия Победы в производстве народно-художественных промыслов", - рассказал Грушин.

О фестивале

Директор Национального парка "Кисловодский" Дмитрий Науменко в ходе пресс-конференции сообщил, что фестиваль откроется 18 сентября на площадке перед Нарзанной галереей. "Располагаться он [фестиваль]будет в том же году - это нижний парк, площадка у Нарзанной галереи. Тот туристический поток, проходящий через эту часть парка, больше всего заинтересован в продукции, которая будет представлена на фестивале. В прошлом году за семь дней его посетили более 145 тысяч человек. <…> Открытие фестиваля будет проходить 18 сентября, продлится он всего неделю. У организаторов есть обширная программа. В этом году Национальный парк "Кисловодский" будет представлен на фестивале, наша продукция будет рассчитана на продвижение", - рассказал Науменко.

Заместитель директора "Росзаповедцентра" Минприроды России Мария Куликова и издатель профессиональных журналов "Праздник", сопредседатель жюри Игорь Увенчиков в ходе пресс-конференции также отметил, что отличительной особенностью фестиваля является акцент на коммуникацию между участниками. "Ноу-хау нашего проекта - в образовательном аспекте творческой лаборатории, и в отличие от аналогичных таких выставок, форумов или фестивалей у нас ставка делается на коммуникацию с участниками", - сообщил Увенчиков.