ЦППК готова выделить почти 1,4 млрд рублей на благоустройство станции "Нагатинская"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) объявила тендер почти на 1,4 млрд рублей на реконструкцию железнодорожной станции "Нагатинская" Павелецкого направления Московской железной дороги, выяснил корреспондент ТАСС.

Как следует из данных Ростендера, работы будут направлены на "создание комфортных условий для ожидания и пересадки", а также обеспечение безопасности на остановочном пункте. Начальная цена контракта составляет около 1,398 млрд рублей. Прием заявок на участие в аукционе закончится 2 октября.

Повышение уровня комфорта на станции может способствовать увеличению пассажиропотока на данном направлении, отмечается в пресс-релизе.