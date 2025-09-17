При этом они занимаются ядерным шантажом, отметил советник главы Крыма

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Киевский режим систематически обесточивает внешние линии энергообеспечения Запорожской АЭС, имитируя повреждения от боевых действий, чтобы создать напряжение и парализовать работу станции. Это ядерный терроризм с элементами шантажа, заявил ТАСС эксперт в области атомной энергетики, советник главы Крыма, депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.

Он пояснил, что для безопасной работы станции необходимо стабильное внешнее энергообеспечение.

"Было несколько 750-х основных линий электропитания станции. Были резервные 330-е. Сегодня осталось только две - "Ферросплавная" и "Днепровская". Киевский режим систематически на различные по продолжительности периоды прекращает подачу электроэнергии то по одной, то по второй линии, то вообще оставляет станцию без внешнего энергообеспечения, устраивая блэкауты. При этом у них неизменно семь бед - один ответ: линии повреждены в результате обрывов из-за огневых ударов. Но на самом деле они занимаются ничем иным, как ядерным терроризмом с элементами шантажа. Их цель - поддержание перманентного напряжения. Это напряжение создает прямую угрозу ядерной безопасности и чревато, как минимум, ядерным инцидентом", - сказал Карчаа.

Он уверен, что в том числе с этой целью ВСУ обстреляли 16 сентября район складов с топливом для аварийных дизель-генераторов, которые включаются при полной потере станцией внешнего питания.

16 сентября ВСУ из артиллерии обстреляли район складов с дизельным топливом ЗАЭС, возник пожар в 400 метрах от резервуаров. Радиационный фон в пределах нормы, пострадавших среди персонала станции нет. Пожар потушен, резервуары не повреждены. Топливо предназначено для аварийных дизель-генераторов. Они включаются, когда станция полностью теряет внешнее электропитание. Уничтожение резервного топлива лишит АЭС последнего источника энергии для охлаждения реакторов, последствия в таком случае будут катастрофическими и необратимыми, заявили ранее ТАСС на ЗАЭС.

Уже пятый месяц станция запитана от единственной высоковольтной линии внешнего энергоснабжения "Днепровская", которая идет с территории Украины. 4 июля произошел блэкаут. Из-за отключения последней линии ЗАЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение, питание собственных нужд осуществлялось от дизель-генераторов. Через несколько часов линия "Днепровская" была введена в работу, внешнее энергоснабжение станции было восстановлено.