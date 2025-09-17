Процедура направлена на выявление 36 наследственных заболеваний

КРАСНОДАР, 17 сентября. /ТАСС/. Более 33 тыс. новорожденных в Краснодарском крае прошли расширенный неонатальный скрининг с начала 2025 года. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

"С начала 2025 г. в Краснодарском крае провели расширенный неонатальный скрининг более 33 тыс. новорожденных. Процедура направлена на выявление 36 наследственных заболеваний, многие из которых на ранних стадиях протекают бессимптомно. Это дает врачам возможность начать своевременное лечение и предотвратить серьезные осложнения", - сказано в сообщении.

По данным администрации, для проведения скрининга на вторые сутки после рождения у младенцев берут анализ крови. Образцы исследуют в научно-исследовательском центре ККБ №1, а при положительных результатах отправляют на дополнительное подтверждение в Москву. Детей с выявленными патологиями обеспечивают необходимыми препаратами.

Также в крае активно ведется работа по поддержке материнства и детства. Так, за последние десять лет в медучреждениях региона установлено более 12,6 тыс. единиц новой техники, включая аппараты ИВЛ, ультразвуковые установки экспертного класса, а также реанимационные столы и устройства для транспортировки новорожденных.