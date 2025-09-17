В Дагестане Росзаповедцентр проведет сессию по экологическому туризму

Мероприятие состоится на форуме Travel HUB "Содружество", который пройдет с 1 по 3 октября 2025 года

ПЯТИГОРСК, 17 сентября. /ТАСС/. Росзаповедцентр проведет сессию - круглый стол по экологическому туризму на форуме Travel HUB "Содружество", который с 1 по 3 октября 2025 года пройдет в Махачкале. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщила заместитель директора Росзаповедцентра Министерства природы России Мария Куликова.

"Ближайшее мероприятие, в котором Росзаповедцентр является соорганизатором сессии по экологическому туризму, - это большой туристический форум Travel HUB "Содружество". Совместно с межпарламентской ассамблеей стран СНГ мы организуем круглый стол по безопасному экологическому туризму", - сообщила Куликова.