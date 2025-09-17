На Кубани Росприроднадзор спасет попавшего в реку дельфина

Ситуация находится на контроле Росприроднадзора и профильных организаций, сообщила глава ведомства Светлана Радионова

КРАСНОДАР, 17 сентября. /ТАСС/. Росприроднадзор оформил разрешение на проведение спасательной операции по изъятию афалины из реки Бейсуг в Краснодарском крае в связи с возросшими угрозами для животного. Об этом сообщила в Telegram-канале глава ведомства Светлана Радионова.

Взрослая афалина была обнаружена несколько дней назад в реке Бейсуг в станице Бриньковская Приморско-Ахтарского района Кубани.

"Росприроднадзор оформил разрешение на проведение спасательной операции по изъятию афалины из реки Бейсуг. Решение принято по обращению волонтеров Центра "Дельфа" в связи с возросшими угрозами для животного. <…> У волонтеров появились серьезные опасения за безопасность дельфина, в том числе из-за угрозы для его здоровья со стороны рыбаков и возможности травмирования животного", - написала Радионова.

Она уточнила, что изначально специалисты отметили, что животное упитанное, без признаков заболевания, активно ныряет в самой глубокой части реки. Предполагалось, что при подъеме уровня воды дельфин сможет самостоятельно вернуться в лиман и выйти в море.

"Однако человеческий фактор усугубил и без того сложную ситуацию, сделав немедленное вмешательство неизбежным. Спасательная операция будет проведена в ближайшее время под контролем Росприроднадзора и специалистов по морским млекопитающим", - добавила Радионова, отметив, что ситуация находится под постоянным наблюдением и контролем Росприроднадзора и профильных организаций.