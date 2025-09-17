Показатель по сравнению с 2024 годом вырос на 900 тыс., сообщил министр просвещения

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. 3,5 млн заявлений было подано в колледжи и техникумы РФ в 2025 году. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

"В целом по стране - уже сказал о росте числа зачисленных в колледжи. Но все больше становится и тех, кто хочет в них поступить. Здесь тоже поставлен абсолютный рекорд: подано 3,5 млн заявлений. Это плюс 900 тыс. к прошлому году", - сказал он.

Министр также отметил, что в 2025 году в российские колледжи было зачислено 1,1 млн студентов. Он уточнил, что сейчас в учреждениях СПО обучаются 3,9 млн студентов.

"Этот показатель сравним с 1970-ми годами в РСФСР: учились в техникумах и колледжах 4 млн. Мы фактически вышли на этот показатель", - сказал Кравцов.

Министр также пригласил главу государства на встречу со студентами колледжей.

"2 октября наша система среднего профессионального образования празднует юбилей - 85 лет со дня основания. Пройдут торжественные мероприятия, и в рамках празднования этой даты позвольте вас, уважаемый Владимир Владимирович, пригласить на встречу с нашими ребятами, лучшими студентами колледжей", - обратился он к Путину.