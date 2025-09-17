Также закрыты 182 класса в 57 учебных заведениях

САРАТОВ, 17 сентября. /ТАСС/. Распространение гриппа и ОРВИ стало причиной полного ухода на карантин 17 школ и 6 детских садов в Саратовской области. Также закрыты 182 класса в 57 школах и 2 группы в одном детсаду, сообщили в министерстве образования региона.

"В связи с выявленными случаями заболеваний гриппом и ОРВИ полностью закрыты 17 школ в 13 муниципалитетах, 6 детских садов в 5 муниципалитетах. <…> Частично закрыты 57 школ (182 класса) в 17 муниципалитетах, 1 детский сад (2 группы) в поселке Светлый", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что из-за заболеваемости ОРВИ было закрыто три класса в двух школах в Балаковском районе.

10 сентября заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер сообщал, что эпипорог заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Саратовской области превышен на 12%, среди подростков и взрослых - почти на 92%. Он предположил, что заболеваемость в регионе будет расти еще в течение этого месяца.