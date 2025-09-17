Квота в 2025 году составила 53,8 тыс. мест, указал министр науки и высшего образования Валерий Фальков

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Число участников спецоперации и их родственников, поступивших в российские вузы по отдельной квоте, составило 28,7 тыс. в 2025 году. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

"В рамках отдельной квоты, а она составила в этом году 53,8 тыс. мест, зачислено 28,7 тыс. человек. Это больше прошлогоднего приема на 12 тыс.", - сказал он.

Министр отметил, что объема квоты "в целом хватает". Он напомнил, что по установленным требованиям, вузы уделяют на отдельную квоту для участников СВО и их родственников не менее 10% бюджетных мест. Вместе с тем четверть всех университетов установили более высокую квоту: до 20 и даже до 30%.