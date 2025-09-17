Президент страны Алар Карис дважды не утвердил принятые депутатами поправки к закону о церквях, указав, что они не соответствуют конституции страны

ВИЛЬНЮС, 17 сентября. /ТАСС/. Рийгикогу (парламент) Эстонии повторно большинством голосов принял в неизменном виде поправки к законодательству, которые фактически могут привести к запрету Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) в стране. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

За принятие законопроекта проголосовали 63 депутата, 15 законодателей выступили против. Еще девять парламентариев воздержались от голосования.

Ранее президент Эстонии Алар Карис дважды не утвердил принятые депутатами поправки к закону о церквях, указав, что они не соответствуют конституции страны, и отправил законопроект на повторное рассмотрение в парламент. Поправки обязывают ЭПХЦ изменить свой устав, выйдя из подчинения Московского патриархата. В противном случае МВД Эстонии сможет подать в суд для ликвидации православных приходов как юридических лиц.

В мае 2024 года парламент Эстонии объявил Русскую православную церковь (РПЦ) институтом, поддерживающим специальную военную операцию России на Украине. Позднее Лаури Ляэнеметс, занимавший тогда пост главы МВД Эстонии, заявил, что рассчитывает на разрыв отношений между Эстонской православной церковью Московского патриархата (ныне ЭПХЦ) и РПЦ и признание со стороны ЭПХЦ деятельности Московского патриархата ересью. Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в ответ заявил, что МВД Эстонии намерено уничтожить ЭПХЦ и загнать верующих в юрисдикцию Константинопольского патриархата.