Методические указания уже опубликованы по девяти предметам

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) начал публикацию методических рекомендаций для учителей, подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Данная работа проводится ежегодно после завершения экзаменационной кампании ЕГЭ, чтобы оказать методическую помощь учителям, а также выпускникам в подготовке к экзаменам.

"В методических рекомендациях приведен анализ результатов ЕГЭ 2025 года, разбор типичных ошибок при выполнении заданий, рекомендации по преодолению дефицитов в предметной подготовке", - сказано в сообщении.

На сайте ФИПИ уже опубликованы методические рекомендации по предметам "Русский язык", "Физика", "Химия", "Биология", "История", "Обществознание", "Литература", "Английский язык" и "Испанский язык". Ознакомиться с ними можно в разделе "Аналитические и методические материалы". Публикация методических рекомендаций по другим предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ, будет продолжена.