Она нужна для удобства навигации пассажиров

КРАСНОДАР, 17 сентября. /ТАСС/. Реалистичная 3D-модель Международного аэропорта Краснодара имени Екатерины II, который в среду возобновил полеты, заработала в сервисе 2ГИС для удобства навигации пассажиров, сообщили журналистам в пресс-службе холдинга "Аэродинамика", в который входит аэропорт.

"К открытию аэропорта в сервисе 2ГИС заработала реалистичная 3D-модель Международного аэропорта Краснодара имени Екатерины II, в которой обновлены поэтажные планы аэровокзала. Теперь рассмотреть архитектуру здания и прилегающей территории можно в деталях, что поможет пассажирам лучше ориентироваться внутри терминалов, находить стойки регистрации, пункты упаковки багажа, залы ожидания", - говорится в сообщении.

Международный аэропорт Краснодар является крупнейшим аэропортом Южного федерального округа, в 2021 году занимал девятое место среди российских аэропортов по числу перевезенных пассажиров. До введения ограничения полетов рейсы выполняли 40 авиакомпаний по 58 внутренним и международным направлениям. Пассажиропоток аэропорта за 2021 год составил 5 025 063 человека - это был рекордный показатель в истории авиагавани. Тогда рост пассажиропотока составил 38% по сравнению с 2020 годом.