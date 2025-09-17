Соревнование получило международный статус

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Регистрация на пятый сезон Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту открылась. Об этом говорится на сайте Высшей школы экономики.

Всероссийская олимпиада по ИИ проводится в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" по инициативе президента России. Организатор - Министерство просвещения РФ при поддержке Государственного университета просвещения, Банка России, Альянса искусственного интеллекта.

"Открылась регистрация на пятый сезон Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту. В этом году организаторы ожидают увеличения числа участников - соревнование получило международный статус, и теперь принять участие могут школьники 8-11-х классов не только из России, но и из других стран. Олимпиаде присвоен II уровень в перечне РСОШ - ее призеры и победители получат льготы при поступлении в вуз", - говорится в сообщении.

В вузе рассказали, что соревнование традиционно будет проходить в три этапа: отборочный раунд (с 29 сентября по 4 октября), основной (с 16 по 19 октября) и заключительный (с 17 по 21 ноября). Задания олимпиады основаны на датасетах, предоставленных IT-компаниями - партнерами соревнования: VK, Т-Банк, Авито, РВБ.

"В этом году олимпиада носит статус международной, и мы видим интерес к проекту со стороны школьников из других государств. Задачи тренировочного этапа, который открыт уже сейчас, решают ребята из Беларуси, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Турции, Таджикистана и Узбекистана", - приводятся в сообщении слова проректора по научной работе Государственного университета просвещения Дмитрия Куликова.

По информации ВШЭ, в этом сезоне зарегистрироваться могут и учителя, чтобы приглашать своих учеников к участию в олимпиаде и получать сертификат, отражающий успехи приглашенных школьников. "Это позволит учителям подтвердить вклад в развитие цифровых компетенций детей и использовать сертификат в своей профессиональной деятельности", - уточнили в вузе.