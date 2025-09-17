Эпидемиологи напомнили о необходимости профилактических мер и своевременного обращения к врачу

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Сезонный подъем заболеваемости ОРВИ продолжается в Москве. Наибольший рост отмечается среди детей школьного и дошкольного возрастов, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"На 37-й неделе 2025 года (с 8 по 14 сентября) эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве оценивается как стабильная. Продолжается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ как среди взрослого, так и среди детского населения, что наиболее характерно для данного времени года. Наибольший рост заболеваемости отмечается среди детей школьного и дошкольного возрастов", - говорится в сообщении.

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии с преобладанием риновирусов - 46%.

Эпидемиологи напомнили о необходимости профилактических мер и своевременного обращения к врачу.