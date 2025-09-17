Против командования бригады проводится проверка Государственного бюро расследований Украины, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Командование 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (одшбр) ВСУ пытается набрать личный состав с помощью спама в социальных сетях. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там рассказали, что командиры бригады, пытаясь восстановить потери в личном составе, понесенные под Юнаковкой Сумской области, поставили пресс-офицерам задачу "любыми способами привлечь новых штурмовиков, иначе отправятся туда сами".

"Для этого они не придумали ничего лучше, чем заспамить комментарии в пабликах соцсетей. Под каждым постом эти горе-профессионалы публикуют рекламу своего подразделения, но вызывают только гнев читателей", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас в отношении командования 95-й одшбр проводится проверка Государственного бюро расследований Украины.

Ранее силовики сообщали, что наибольшее количество пропавших без вести военнослужащих в Сумской области приходится на 95-ю бригаду и 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ.