Президент США также обратился к руководству телекомпании NBC с призывом принять аналогичные меры в отношении шоу, которые ведут комики Джимми Фэллон и Сет Майерс

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал отличной новостью решение телекомпании ABC приостановить показ вечерней передачи Jimmy Kimmel Live! комика Джимми Киммела.

"Отличная новость для Америки: имевшее проблемы с рейтингами шоу Джимми Киммела отменено. Поздравляю ABC с тем, что у них хватило смелости сделать то, что было необходимо", - написал Трамп в Truth Social. При этом он обратился к руководству телекомпании NBC с призывом принять аналогичные меры в отношении вечерних шоу, которые ведут комики Джимми Фэллон и Сет Майерс.

Показ шоу Киммела был прекращен 17 сентября на неопределенный срок из-за его комментариев относительно убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Ранее в своем шоу Киммел предположил, что убийца активиста может быть из числа сторонников Трампа. Комик также обвинил движение MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой") в попытке заработать политические очки на этой трагедии.

В июле американская телекомпания CBS объявила о закрытии "Позднего шоу" (The Late Show), ведущий которого Стивен Кольбер был одним из самых активных критиков Трампа в сегменте вечернего телевидения США. Ранее медиахолдинг Paramount Global согласился выплатить $16 млн для прекращения суда по иску Трампа, который обвинил канал во вмешательстве в выборы 2024 года путем редактирования интервью с Харрис.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США. Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Подозреваемый в убийстве Тайлер Джеймс Робинсон был задержан вечером 11 сентября. 16 сентября ему официально предъявили обвинения по семи пунктам, первым из которых является убийство при отягчающих обстоятельствах, вторым - противоправное применение огнестрельного оружия, повлекшее нанесение тяжких телесных повреждений. Его также обвиняют по двум эпизодам в препятствовании правосудию. Кроме того, Робинсону вменяются два обвинения в оказании давления на свидетелей, а также в совершении насильственного преступления в присутствии детей.