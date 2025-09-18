Требования не должны применяться к таксистам, которые перевозят пассажиров на своих личных автомобилях, заявил председатель союза "Цифровой мир" Валерий Корнеев

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Требования о локализации такси не должны применяться к водителям, перевозящим пассажиров на личных автомобилях. Такое мнение высказал ТАСС председатель союза "Цифровой мир" Валерий Корнеев.

"Для водителей, использующих личные автомобили, требование применять только локализованные машины для легковых пассажирских перевозок ограничивает возможности использовать для семейных нужд тот же автомобиль. Мы предлагаем для них отменить норму по локализации. Иначе они просто уйдут из отрасли", - сказал эксперт.