Общий объем инвестиций в проект составил 9,5 млн рублей

ХАБАРОВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Открытие современного симуляционно-аккредитационного центра состоялось в филиале Хабаровского государственного медицинского колледжа имени Г.С. Макарова в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Проект реализован за счет нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" при поддержке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Объект для практической подготовки будущих медицинских работников оснащен 154 единицами современного оборудования. <...> Общий объем инвестиций в проект составил 9,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

На эти средства были полностью модернизированы мастерские по направлениям обучения "Сестринское дело", "Лечебное дело", а также создан многофункциональный симуляционный центр. Там студенты-медики будут закреплять полученные в колледже навыки, чтобы повышать практический опыт. Это позволит будущим врачам начать карьеру, имея высокий уровень подготовки.

Места для будущего трудоустройства обеспечит новый лечебный корпус центральной районной больницы в Николаевске-на-Амуре. Корпус открыли в августе, его строили с 2018 года, общая стоимость составила порядка 4 млрд рублей.

"Создание симуляционно-аккредитационного центра - это прямой вклад в качество будущего здравоохранения на севере нашего края. Теперь наши студенты будут отрабатывать свои умения и знания на высокотехнологичных тренажерах, максимально приближенных к реальности. Это значит, что выпускники будут приходить в новый лечебный корпус и другие медучреждения уже полноценно подготовленными, что критически важно для снижения дефицита кадров и повышения качества медицинских услуг для наших жителей", - отметил исполняющий обязанности директора Хабаровского государственного медицинского колледжа Артем Москвин.

Благодаря новому центру студенты смогут проходить процедуру первичной аккредитации. Кроме того, на площадке центра планируется проводить непрерывное повышение квалификации уже работающих медиков.