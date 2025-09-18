В Хабаровском крае ищут подрядчиков для сноса сгоревшего музтеатра

Стоимость работ составит 120 млн рублей

ХАБАРОВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Конкурс на снос сгоревшего здания Хабаровского краевого академического музыкального театра отменили из-за высокой стоимости работ, ищут новых подрядчиков, готовых заняться разбором конструкций за 120 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в правительстве Хабаровского края.

"Задача разобрать стояла, по невыполнению относительно сноса и проектирования нового театра в том числе была уволена министр строительства региона и другие. Сейчас пришел новый, которому поставлена эта же задача. Мы заново покажем проекты нового здания населению, разберем театр, но там есть вопросы в ценообразовании. Предыдущая служба заказчика увеличила стоимость разбора, этот конкурс был отменен, зашли в новый на понижение цены. Была сумма в 255 млн рублей, максимум, который готов выделить регион на это - 120 млн", - сообщили в региональном правительстве.

Краевые власти ищут подрядчиков, готовых взяться за снос здания театра по цене в 120 млн рублей. Заместитель председателя правительства региона по вопросам строительства Алексей Колеватых сообщал ТАСС на Восточном экономическом форуме, что работы по сносу должны завершиться до конца года.

Здание Хабаровского краевого академического музыкального театра возводилось по разработанному в 1970-е годы типовому проекту. Оно состоит из главной четырехэтажной части и 11 этажей за ней, включая подвал. Такие здания были построены в ряде городов, у каждого из них была своя отличительная особенность, в Хабаровске это театральные маски на фасаде. Само сооружение с барельефом в центре города стало неотъемлемой частью его облика. Барельефы с масками хотят сохранить, их отсканировали специальным оборудованием, планируют разместить на фасаде нового здания.