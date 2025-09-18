Чирков призвал с юного возраста прививать ответственное отношение к пенсии

Будущий размер соцвыплат может зависеть от решений, принятых в начале трудового пути, считает глава Соцфонда

СИРИУС /федеральная территория/, 18 сентября. /ТАСС/. Формирование пенсионной культуры должно начинаться с самого юного возраста, так как от решений, принятых в начале трудового пути, может зависеть будущий размер пенсии человека. Об этом ТАСС на полях Х Всероссийской недели охраны труда сообщил глава Социального фонда России Сергей Чирков.

"Формирование ответственного отношения к будущей пенсии - это задача, которую необходимо решать, начиная с самого юного возраста. Для максимальной открытости и доступности информации о пенсионных правах на портале госуслуг нами созданы специализированные сервисы", - сказал он.

Он отметил, что каждый россиянин может в любое время получить актуальную выписку - проверить свои учтенные доходы, количество сформированных пенсионных коэффициентов и оценить свои будущие пенсионные права. Это позволяет уже с начала трудовой деятельности выстраивать свою карьеру и планировать финансовое будущее.

Особое внимание Соцфонд уделяет россиянам, достигшим середины своего трудового пути. "Мы внедрили специальный сервис информирования. В день рождения - мужчинам в 45 лет, а женщинам в 40 лет - приходит уведомление в личный кабинет на портале госуслуг. В нем содержится не только текущий статус пенсионных прав, но и расчетный размер страховой пенсии на данную дату, а также информация о выполнении условий для ее назначения. Это важный повод задуматься о своем будущем и при необходимости скорректировать трудовую траекторию", - пояснил Чирков.

За три года Соцфонд направил более 70 млн таких уведомлений. "Эта практика уже показывает свою эффективность и вызывает активный отклик. Порой он бывает критическим, когда, например, артист видит небольшую сумму будущей пенсии и комментирует это в СМИ. В таких ситуациях важно понимать: размер пенсии - это прямое отражение легальности и объема перечисленных работодателем страховых взносов. Получение зарплаты "в конверте" наносит двойной ущерб: оно лишает человека будущей пенсии и подрывает финансовую устойчивость всей солидарной пенсионной системы, от которой зависят выплаты сегодняшним пенсионерам", - подчеркнул глава фонда.

Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) проходит с 15 по 18 сентября в Сочи на федеральной территории Сириус. Организатором ВНОТ выступает Минтруд РФ, оператором - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.